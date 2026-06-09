Gerp: Flávio aparece à frente de Lula no 2º turno com 44,7% contra 39,1%

Já no primeiro turno, a pesquisa mostra o atual presidente e o senador em um empate técnico; o pré-candidato do PL tem 35% dos votos enquanto o petista soma 34%

Pesquisa do Instituto Gerp divulgada nesta terça-feira (9) afirma que o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) venceria o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno das eleições presidenciais com 44,7% dos votos contra 39,1% do petista. Dos entrevistados, 13,1% disseram não votar em nenhum dos dois e 3,2% não souberam responder.

Já entre Lula e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), também no 2º turno, o presidente da República venceria com 39,2% contra 34,5% do pré-candidato. Em relação a Ronaldo Caiado (PSD), Lula levaria a disputa com 38,9% contra 33,8% do ex-governador de Goiás.

Cenários do segundo turno das eleições presidenciais de Lula contra Flávio, Zema e Caiado

Quando perguntados sobre qual candidato cada entrevistado mais rejeita, em um cenário de resposta única, Lula tem a maior rejeição com 50%, Flávio vem em seguida com 43%. Cabo Daciolo (Mobiliza), Romeu Zema e Caiado tem 1% da rejeição cada.

Primeiro turno

No primeiro turno, em pesquisa estimulada, Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente. O senador 35% dos votos enquanto o presidente tem 34%. O pré-candidato Renan Santos (Missão) aparece em seguida com 4%. Já Zema, Caiado e Joaquim Barbosa (DC) têm 2% cada, Augusto Cury (Avante) soma 1% das intenções de voto. Outros 12% ainda não sabem e 7% não escolhem nenhum dos candidatos.

Quando perguntados sobre a certeza na definição do voto, 77% dos entrevistados responderam ter a escolha totalmente definida, 20% disseram que ainda podem mudar de opinião e 3% não sabem.

A pesquisa do Instituto Gerp ouviu 2.000 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 2 e 5 de junho de 2026. A margem de erro estimada é de 2,24 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra e nível de confiança de 95,55%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-01792/2026.