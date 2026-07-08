Gerp: Flávio tem 45% contra 42% de Lula no 2º turno das eleições

Pesquisa do Instituto Gerp divulgada nesta quarta-feira (8) mostrou que a disputa entre o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o atual presidente do país, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está acirrada. Em um eventual segundo turno das eleições presidenciais, o filho do ex-presidente aparece com 45% das intenções de voto contra 42% do petista, configurando empate técnico. Dos entrevistados, 9% disseram não votar em nenhum dos dois e 4% não souberam responder.

Já em uma disputa de 2º turno sem Flávio Bolsonaro, Lula venceria contra todos os outros pré-candidatos na disputa. Se confrontasse Michelle Bolsonaro, o atual presidente venceria por 45% a 41%. Contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o atual presidente aparece à frente com 41% dos votos enquanto Zema tem 36%. Em comparação com o pré-candidato Ronaldo Caiado (PSD), Lula venceria a disputa com 40% contra 36%, Todos os três cenários contam com a participação hipotética dos 4 candidatos envolvidos.

1º Turno

No primeiro turno, em pesquisa estimulada, Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente. O senador tem 36% dos votos enquanto o presidente também tem 36%.

Caiado vem em seguida com 4% dos votos. O pré-candidato Renan Santos (Missão) e Zema aparecem com 2% cada. Joaquim Barbosa (DC) e Augusto Cury (Avante) têm 1% cada das intenções de voto. Outros 11% ainda não sabem e 6% não escolheram nenhum dos candidatos.

A pesquisa do Instituto Gerp ouviu 2.000 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 3 e 7 de julho de 2026. A margem de erro estimada é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra e com nível de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-03067/2026