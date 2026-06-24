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Gerp: Lula é o mais rejeitado entre os pré-candidatos, e Flávio, o segundo

Pesquisa mostrou que o chefe do Executivo registra 48% de rejeição, enquanto o senador tem 44%

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Foto prismada de Lula e Flávio Bolsonaro
prismada-lula-flavio-bolsonaro BRUNO PERES / AGÊNCIA BRASIL E TON MOLINA / ESTADÃO CONTEÚDO

Pesquisa do Gerp divulgada nesta quarta-feira (24) mostrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o mais rejeitado entre os pré-candidatos ao Palácio do Planalto. Dos entrevistados, 48% disseram que “não votariam de jeito nenhum” no petista.

Segundo o levantamento, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é o segundo mais rejeitado. Ao todo, 44% responderam que não votariam no filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na sequência, aparecem com 1% de rejeição:

  • Augusto Cury (Avante);
  • Ronaldo Caiado (PSD);
  • Romeu Zema (Novo);
  • Samara Martins (UP);
  • Renan Santos (Missão);
  • Cabo Daciolo (Mobiliza).

De 15 a 20 de junho, o Instituto de Pesquisas Gerp entrevistou 2.000 pessoas por meio de ligação telefônica. A margem de erro é de 2,19 pontos percentuais com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 18 de junho com número BR-09657/2026.

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