Gerp: Lula lidera rejeição entre pré-candidatos à Presidência

Pesquisa do Gerp divulgada nesta quarta-feira (8) mostrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o mais rejeitado entre os pré-candidatos ao Palácio do Planalto. Dos entrevistados, 49% disseram que “não votariam de jeito nenhum” no petista.

Segundo o levantamento, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é o segundo mais rejeitado. Ao todo, 40% responderam que não votariam no filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Pesquisa Gerp – rejeição – 2026

Na sequência, aparecem:

Michelle Bolsonaro – 18%

Fernando Haddad (PT) – 16%

Romeu Zema (Novo) – 10%

Damares Alves (Republicanos) – 10%

Aécio Neves (PSDB) – 10%

A pesquisa do Instituto Gerp ouviu 2.000 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 3 e 7 de julho de 2026. A margem de erro estimada é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra e com nível de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-03067/2026