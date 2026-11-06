Governo derruba registro de quatro imóveis de Willer Tomaz em Angra dos Reis

Ilha reivindicada pelo jogador Richarlison é um dos imóveis que foram suspensos

A Secretaria de Patrimônio da União, órgão do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos responsável por gerenciar os imóveis do governo federal, derrubou os registros de quatro imóveis do advogado Willer Tomaz em Ilha Comprida, Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Ilha reivindicada pelo jogador de futebol Richarlisson é um dos imóveis que foram suspensos pelo governo. A representação administrativa foi feita pela deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), alegando que os imóveis estavam localizados na área da União.

“A Deputada visa provocar manifestação técnica e jurídica sobre a validade da regularização da cadeia cadastral de ocupação, a adoção de medidas administrativas e o acionamento de outros órgãos competentes pela SPU/MGI”, afirmou a decisão.

Segundo a decisão, os imóveis, que estão relacionados a Willer Tomaz foram objeto de decisão judicial que bloqueou as matrículas dos bens em cartório. “Após apuração dessa informação por meio de consultas cartoriais, foram confirmadas as averbações nas matrículas dos referidos imóveis que indicam a indisponibilidade dos bens da WT Administração de Imóveis e Bens S.A”, consta a decisão.