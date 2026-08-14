Governo Lula é avaliado negativamente por 37%, diz Quaest

Pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira (14) mostra que 37% dos eleitores consideram o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como negativo, enquanto 36% avaliam a gestão petista como positiva e 25% consideram regular. Não sabem ou não responderam somam 2%.

Aprovação

A pesquisa também mediu a aprovação do governo Lula. Segundo a pesquisa, 48% desaprovam a administração petista, ante 46% que aprovam. Eleitores que não sabem ou não responderam somam 6%.

Os eleitores foram perguntados ainda como avaliam a situação do país. Segundo 53%, o Brasil está indo na direção errada, enquanto 38% consideram que está no caminho certo. Os que sabem ou não responderam somam 9%.

Percepção sobre economia

Para 49% dos entrevistados, a economia do país piorou nos últimos 12 meses, enquanto 19% consideram que melhorou. Os eleitores que consideram que ficou do mesmo jeito são 30%. Não sabem ou não responderam somam 2%.

De acordo com 42% dos eleitores, a economia vai melhorar nos próximos 12 meses, contra 28% que acreditam que vai piorar e 24% projetam estagnação. Não sabem ou não responderam são 2%.

A Quaest ouviu 2.004 entrevistados, com 16 anos ou mais, presencialmente, de 10 a 13 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais (p.p.), para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-06773/2026.