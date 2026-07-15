Haddad critica Tarcísio e mira segurança pública na pré-campanha

O pré-candidato do PT ao Governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), direcionou críticas à gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), especialmente na área da segurança pública. Haddad afirmou que São Paulo registra “recorde de feminicídios” e criticou o índice de resolução de homicídios no estado. “Caiu para 31%. Isso significa que, de cada três homicídios no estado, só um é elucidado”, declarou durante o evento Apresenta SP junto com jovens e lideranças na capital paulista.

Haddad também defendeu que o combate ao crime organizado deve priorizar a asfixia financeira das facções criminosas. Ao citar a Operação Carbono Oculto como exemplo desse modelo de atuação, voltou a criticar o governador e questionou a resistência do governo paulista à integração com órgãos federais. “Eu não entendo por que o governador Tarcísio tem tanto receio de uma parceria com a Polícia Federal, com a Receita Federal e com o Coaf”, afirmou.

O pré-candidato também criticou o deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP), ex-secretário da Segurança Pública de São Paulo, por retirar do texto final do projeto Antifacção dispositivos que ampliavam o combate aos crimes de colarinho branco: “Veja que o Derrite tirou da Lei Antifacção os crimes de colarinho branco; é um absurdo. Essa pessoa que tá no topo da pirâmide do crime organizado é tão ou mais violenta do que quem está na base aliciando juventude.



Ao ser questionado sobre a estratégia para ampliar sua votação no interior paulista, Haddad voltou a atacar Tarcísio e também criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, relacionando ambos em seu discurso e reforçando que as taxações impactam, especialmente, os produtores rurais e empresários do interior paulista.