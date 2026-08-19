Haddad deve apresentar plano de governo para Educação neste sábado em São Paulo

Nos bastidores, a campanha avalia que a apresentação das propostas por temas ajuda a criar uma marca mais propositiva para o candidato e permite explorar as medidas em diferentes momentos da eleição.

O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, deve apresentar neste sábado (22), em São Paulo, as propostas de campanha para a área de Educação. O evento deve seguir o mesmo formato utilizado por ele para anunciar o plano de Segurança Pública.

A equipe do petista tem dividido a apresentação do plano de governo por áreas para dar maior visibilidade às propostas e utilizar os eventos na propaganda eleitoral. Até o momento, a campanha havia apresentado apenas as medidas para a redução da criminalidade no estado.

Entre as propostas já antecipadas por Haddad está a valorização das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), com a inclusão de estruturas dos Centros Educacionais Unificados (CEUs) nas unidades de ensino. O petista também pretende criar cursos de nível superior nas Etecs, em um modelo semelhante ao dos Institutos Federais.

Haddad ainda deve apresentar um projeto de educação verticalizada, além de propostas para a valorização dos professores. A campanha também prevê a retomada de concursos públicos para ampliar a contratação de docentes na rede estadual de ensino.

Nos bastidores, a campanha avalia que a apresentação das propostas por temas ajuda a criar uma marca mais propositiva para o candidato e permite explorar as medidas em diferentes momentos da eleição.

O plano completo já foi fechado, mas permanece em sigilo pela equipe de campanha. Ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a campanha apresentou as diretrizes do programa de governo, documento que resume as propostas que devem compor o projeto político da candidatura.

A estratégia é apresentar os demais pontos do plano ao longo da campanha, com eventos específicos para cada área. A avaliação dos aliados é que o formato permite valorizar as propostas e criar conteúdo para a propaganda eleitoral de Haddad.