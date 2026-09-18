Paraná Pesquisas: Ciro Gomes lidera disputa para o governo do Ceará

Pedetista abre vantagem sobre o atual governador Elmano de Freitas em simulações de primeiro turno; gestão petista é aprovada por 56,3% dos eleitores

O atual governador, Elmano de Freitas (PT), aparece na segunda posição com 39,9%

Pesquisa Paraná Pesquisas divulgada nesta sexta-feira (18) aponta Ciro Gomes (PDT) na liderança isolada na corrida pelo governo do Ceará. No principal cenário estimulado, o pedetista alcança 47,4% das intenções de voto, superando a margem de erro.

O atual governador, Elmano de Freitas (PT), aparece na segunda posição com 39,9%. Como a margem de erro do levantamento é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos, não há empate técnico entre os líderes.

Entre os demais nomes testados, Delegado Huggo (Missão) soma 1,3%, seguido por Zé Batista (PSTU) com 0,5% e Vera Lúcia (PSTU) com 0,4%. Danilo Soares (Democrata) tem 0,3%, enquanto Ieri Braga (PCO) e Serley Leal (UP) marcam 0,1% cada. Votos brancos e nulos somam 5,3%, e 4,7% não opinaram.

Simulações de confronto direto e Senado

Em um segundo cenário estimulado, que projeta um confronto direto, Ciro Gomes atinge 50,4% da preferência do eleitorado. Seu adversário, Elmano de Freitas, marca 42,4% dos votos. Brancos e nulos representam 4,7%.

Na evolução histórica deste cenário, o pedetista oscilou negativamente em relação a abril, quando tinha 53,3%. Já o atual governador cresceu fora da margem de erro, saltando de 36,4% no último levantamento para o patamar atual.

Para o Senado, onde o eleitor escolherá dois nomes em 2026, há um empate técnico na primeira colocação. Capitão Wagner (União Brasil) marca 44,4%, e Cid Gomes (PSB) aparece com 43,3%. Luizianne Lins (PT) corre logo atrás, com 35,1%.

Rejeição eleitoral e avaliação do executivo

Apesar de figurar na segunda posição na corrida eleitoral, a atual gestão estadual mantém saldo positivo. O governo de Elmano de Freitas é aprovado por 56,3% dos entrevistados e desaprovado por 40,4%. Outros 3,3% não souberam opinar.

No quesito rejeição, no entanto, o cenário se inverte e o petista lidera os índices. Questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum para governador, 35,3% apontaram Elmano de Freitas.

O ex-ministro Ciro Gomes é rejeitado por 26,3% do eleitorado cearense. Entre os candidatos menos conhecidos, Delegado Huggo tem 11,5% de rejeição, Danilo Soares soma 8,5% e Zé Batista, 8,4%.

O raio-x do eleitorado cearense

O cruzamento demográfico revela que o voto feminino é o principal trunfo do atual governador. Entre as mulheres, Elmano assume a liderança numérica com 44,7%, contra 40,1% de Ciro Gomes.

Em contrapartida, o pedetista consolida sua vantagem geral ao dominar o eleitorado masculino, no qual atinge expressivos 55,6% contra 34,5% do petista. Ciro também lidera com folga entre eleitores com Ensino Médio (49,5%).

A pesquisa aponta ainda uma forte tração de Ciro Gomes entre o eleitorado mais engajado religiosamente. Entre os que frequentaram cerimônias religiosas nos últimos 10 dias, ele lidera por 51,6% a 37,4%.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.352 eleitores entre 15 e 17 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo CE-04259/2026.