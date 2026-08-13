Haddad fará primeira agenda de campanha no Centro de SP em ato com mulheres

Petista também participará de evento com Lula em São Bernardo do Campo no primeiro dia oficial da campanha

Além das agendas de rua, Haddad deve dedicar parte da próxima semana à elaboração de um calendário para a apresentação das propostas do plano de governo

O candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) fará a primeira agenda oficial de campanha na segunda-feira (17), no Centro da capital paulista. A programação prevê uma concentração de mulheres na Praça da República, às 10h30.

O evento também contará com a participação de Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB), candidatas ao Senado pela chapa. A equipe do ex-ministro da Fazenda tem acelerado a definição das agendas para a primeira semana de campanha.

A prioridade, neste momento, deve ser a participação em sabatinas na capital, mas aliados não descartam viagens ao interior e às cidades da Grande São Paulo.

No domingo (16), primeiro dia oficial da campanha, Haddad participará de um ato ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em São Bernardo do Campo. O evento marcará o lançamento oficial da campanha do petista à Presidência da República e Haddad também deve discursar.

Além das agendas de rua, Haddad deve dedicar parte da próxima semana à elaboração de um calendário para a apresentação das propostas do plano de governo. Até o momento, a campanha apresentou apenas o programa para a área de segurança pública.

A previsão é que as propostas para Educação sejam anunciadas entre o fim da próxima semana e o início da seguinte. A estratégia é apresentar os demais pontos do plano de governo de forma gradual durante a campanha.