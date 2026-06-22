Haddad nega que eleição em SP será ‘reality show’ e crê em ‘debates de alto nível’
O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao Governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), negou nesta segunda-feira (22) que a eleição no estado será um “reality show”. A declaração foi dada em entrevista ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan.
Haddad disse acreditar que o pleito do Palácio dos Bandeirantes será com “debates de alto nível” sem “fake news ou ofensa pessoal”. O ex-ministro contou que manteve uma “relação cordial” com o governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nas eleições de 2022.
No entanto, Haddad ponderou que será “explícito” em as suas críticas contra a gestão de Tarcísio. Ele afirmou estar “indignado” com a situação do estado.