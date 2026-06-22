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Política

Haddad nega que eleição em SP será ‘reality show’ e crê em ‘debates de alto nível’

O ex-ministro e pré-candidato deu declaração em entrevista nesta segunda-feira (22) ao Direto ao Ponto, da Jovem Pan

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Fernando Haddad no Direto ao Ponto, da Jovem Pan
Haddad ponderou que será 'explícito' em suas críticas por estar 'indignado' com a situação do estado de São Paulo Reprodução/YouTube Jovem Pan News

O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao Governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), negou nesta segunda-feira (22) que a eleição no estado será um “reality show”. A declaração foi dada em entrevista ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan.

Haddad disse acreditar que o pleito do Palácio dos Bandeirantes será com “debates de alto nível” sem “fake news ou ofensa pessoal”. O ex-ministro contou que manteve uma “relação cordial” com o governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nas eleições de 2022.

No entanto, Haddad ponderou que será “explícito” em as suas críticas contra a gestão de Tarcísio. Ele afirmou estar “indignado” com a situação do estado.

Assista à entrevista completa

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