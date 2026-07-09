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Política

Janaina Paschoal diz ser ‘grave’ a liderança de Tebet e Marina na disputa ao Senado de SP

Em publicação nas redes sociais, a vereadora declarou não ver sentido em 'conferir essa importante missão' às ex-ministras que não são do Estado

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Brasil, Brasília, DF, 30/08/2016. A advogada de acusação, Janaina Paschoal, fala durante seu discurso dando continuidade do julgamento final do processo de impeachment da presidente afastada, Dilma Rousseff (PT), no plenário do Senado, em Brasília (DF). Na ocasião, Janaina chorou.
Janaina Paschoal disse haver 'movimento coordenado para enfraquecer o Estado de São Paulo" DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO/AE

A vereadora da cidade de São Paulo Janaina Paschoal (PP) disse na quarta-feira (8) ser “grave” a liderança as ex-ministras Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) na disputa ao Senado do Estado. Por meio de publicação nas redes sociais, Janaina declarou não ver sentido em “conferir essa importante missão” a candidatas que não são de São Paulo.

“Tomo a liberdade de lembrar que, diferente da Câmara Federal, que representa o povo, o Senado representa os Estados! Cada estado da federação conta com TRÊS SENADORES para fazer valer seus interesses”, escreveu a vereadora.

Janaina disse ainda que, caso vençam, Tebet e Marina não iriam ao Estado.

“Elas apenas pegarão os votos dos eleitores de São Paulo para trabalhar em Brasília. Será que defenderão o Estado junto ao Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, criado pela fatídica reforma tributária? Não quero desrespeitar ninguém, mas é muito grave o que está ocorrendo, sem resistência de ninguém!”, declarou.

A vereadora ainda disse ver que a candidatura das ex-ministras trata-se de “movimento coordenado para enfraquecer o Estado de São Paulo”. Na segunda-feira (6), o Datafolha divulgou pesquisa que mostrou Marina com 18% da preferência do eleitorado paulista. A ex-ministra é seguida por Tebet, com 16%.

Tarcísio critica candidaturas de Tebet e Marina

Em evento do partido, na terça-feira (7), o governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criticou Tebet e Marina por se lançarem ao Senado por São Paulo sem serem do Estado.

“Com todo respeito às duas candidatas ao Senado dos outros partidos, elas não começaram a fazer política em São Paulo, não elegeram esse Estado para servir”, disse o governador.

Tarcísio declarou também que Tebet e Marina “levaram cartão vermelho” do Mato Grosso do Sul e do Acre. Ele ainda afirmou que as ex-ministras não conquistarão as cadeiras paulistas no Senado.

Tebet rebateu a fala de Tarcísio. “Sou corintiana, não flamenguista. Pago imposto em São Paulo há 10 anos. Não precisei dar endereço alheio para me candidatar”, afirmou a ex-ministra.

Candidata à Presidência da República em 2022, Tebet disse também que registrou a maior quantidade de votos no Estado.

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