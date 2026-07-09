Janaina Paschoal diz ser ‘grave’ a liderança de Tebet e Marina na disputa ao Senado de SP

Em publicação nas redes sociais, a vereadora declarou não ver sentido em 'conferir essa importante missão' às ex-ministras que não são do Estado

A vereadora da cidade de São Paulo Janaina Paschoal (PP) disse na quarta-feira (8) ser “grave” a liderança as ex-ministras Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) na disputa ao Senado do Estado. Por meio de publicação nas redes sociais, Janaina declarou não ver sentido em “conferir essa importante missão” a candidatas que não são de São Paulo.

“Tomo a liberdade de lembrar que, diferente da Câmara Federal, que representa o povo, o Senado representa os Estados! Cada estado da federação conta com TRÊS SENADORES para fazer valer seus interesses”, escreveu a vereadora.

Janaina disse ainda que, caso vençam, Tebet e Marina não iriam ao Estado.

“Elas apenas pegarão os votos dos eleitores de São Paulo para trabalhar em Brasília. Será que defenderão o Estado junto ao Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, criado pela fatídica reforma tributária? Não quero desrespeitar ninguém, mas é muito grave o que está ocorrendo, sem resistência de ninguém!”, declarou.

A vereadora ainda disse ver que a candidatura das ex-ministras trata-se de “movimento coordenado para enfraquecer o Estado de São Paulo”. Na segunda-feira (6), o Datafolha divulgou pesquisa que mostrou Marina com 18% da preferência do eleitorado paulista. A ex-ministra é seguida por Tebet, com 16%.

Tarcísio critica candidaturas de Tebet e Marina

Em evento do partido, na terça-feira (7), o governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criticou Tebet e Marina por se lançarem ao Senado por São Paulo sem serem do Estado.

“Com todo respeito às duas candidatas ao Senado dos outros partidos, elas não começaram a fazer política em São Paulo, não elegeram esse Estado para servir”, disse o governador.

Tarcísio declarou também que Tebet e Marina “levaram cartão vermelho” do Mato Grosso do Sul e do Acre. Ele ainda afirmou que as ex-ministras não conquistarão as cadeiras paulistas no Senado.

Tebet rebateu a fala de Tarcísio. “Sou corintiana, não flamenguista. Pago imposto em São Paulo há 10 anos. Não precisei dar endereço alheio para me candidatar”, afirmou a ex-ministra.

Candidata à Presidência da República em 2022, Tebet disse também que registrou a maior quantidade de votos no Estado.