Joaquim Barbosa desiste da pré-candidatura à Presidência

O ex-ministro do STF teria confirmado a informação a João Caldas, o presidente de seu partido, Democracia Cristã

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa (Democracia Cristã – DC) desistiu da pré-candidatura à Presidência da República, a informação foi confirmada pela Jovem Pan.

Barbosa teria confirmado a João Caldas, o presidente do seu partido, DC, a desistência de concorrer às eleições presidenciais de 2026.

No sábado (16) o Democracia Cristã havia confirmado a pré-candidatura do ex-ministro do STF ao Palácio do Planalto nas eleições de 2026. Em nota, obtida pela Jovem Pan, João Caldas, afirmou que o jurista “representa a possibilidade de união nacional e reconstrução da confiança do povo brasileiro nas instituições”.

A chegada do ex-ministro à sigla, porém, surpreendeu nos bastidores. Em janeiro, o DC havia lançado a pré-candidatura do ex-ministro e ex-deputado federal Aldo Rebelo.

No mesmo dia, por meio de suas redes sociais, Aldo Rebelo tinha afirmado que a sua pré-candidatura “está mantida, conforme convite e compromisso da direção nacional do Democracia Cristã”. “Fui escolhido para levar adiante um projeto de união e desenvolvimento do Brasil, ancorado na minha biografia sem mácula e na minha experiência na administração pública e no Congresso Nacional”, declarou o ex-deputado.

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