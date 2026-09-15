Julgamento sobre Moraes: assista ao vivo à sessão no STF
O plenário do STF julga nesta terça-feira (15), a partir das 10h, se será aberta uma investigação sobre a relação entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro. A transmissão da sessão será feita pela TV Justiça. A Jovem Pan faz uma cobertura especial do julgamento.
O julgamento começa oficialmente com o anúncio do processo. Relator da ação e presidente do STF, Edson Fachin fará a leitura do relatório e explicará o que será analisado pela Corte. Em seguida, a Procuradoria-Geral da República (PGR) poderá se manifestar. Também haverá espaço para as sustentações orais das partes.
Depois das manifestações, Fachin apresentará seu voto, seguido pelos demais ministros. A ordem é definida pelo regimento do STF: do ministro mais novo ao mais antigo na Corte. Ao fim, o presidente do Supremo anunciará o resultado do julgamento.
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