Nunes Marques deve analisar pedido de soltura de Bolsonaro somente após o 2º turno

Defesa do ex-presidente pediu na semana passada a revisão criminal e a liberdade provisória; ministro sinaliza que o caso deve avançar após o término das eleições

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF), Nunes Marques, deve analisar o pedido de soltura do ex-presidente Jair Bolsonaro somente após o segundo turno das eleições – marcado para o dia 25 de outubro. A defesa do ex-presidente apresentou uma solicitação de revisão criminal e de liberdade provisória.

A decisão de não analisar o caso durante o período eleitoral tem como objetivo evitar que o julgamento seja interpretado como interferência na eleição. A defesa de Bolsonaro questiona pontos da condenação — proferida pela primeira turma do STF por tentativa de golpe de Estado e outros crimes — e pede que o caso seja revisto pelo plenário da corte, com a participação de todos os ministros.

O pedido de revisão criminal já tramitava no gabinete de Nunes Marques desde maio, e uma nova petição foi protocolada na semana passada.

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