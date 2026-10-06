JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Morning Show | 10h00 - 12h00
Política

Nunes Marques deve analisar pedido de soltura de Bolsonaro somente após o 2º turno

Defesa do ex-presidente pediu na semana passada a revisão criminal e a liberdade provisória; ministro sinaliza que o caso deve avançar após o término das eleições

Jovem Pan

Ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar
Ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar Divulgação

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF), Nunes Marques, deve analisar o pedido de soltura do ex-presidente Jair Bolsonaro somente após o segundo turno das eleições – marcado para o dia 25 de outubro. A defesa do ex-presidente apresentou uma solicitação de revisão criminal e de liberdade provisória.

A decisão de não analisar o caso durante o período eleitoral tem como objetivo evitar que o julgamento seja interpretado como interferência na eleição. A defesa de Bolsonaro questiona pontos da condenação — proferida pela primeira turma do STF por tentativa de golpe de Estado e outros crimes — e pede que o caso seja revisto pelo plenário da corte, com a participação de todos os ministros.

O pedido de revisão criminal já tramitava no gabinete de Nunes Marques desde maio, e uma nova petição foi protocolada na semana passada.

Assista a reportagem completa abaixo:

Assuntos

continue lendo

Flávio Bolsonaro Eliseu Caetano ‘Bolsonaro não é apenas um homem, mas uma ideia’, diz jornal americano após 1º turno Wall Street Journal destaca desempenho da família Bolsonaro nas urnas e aponta mudanças políticas, religiosas, econômicas e culturais por trás do fortalecimento do conservadorismo no país
  1. Mendonça manda retirar posts que dizem que Lula jogou bandeira do Brasil no chão Beatriz Souza · há 1 hora
  2. Moraes concede regime semiaberto a ‘Débora do Batom’ David de Tarso · há 2 horas
  3. Em meio à disputa entre Lula e Flávio, Senado debate nesta terça o fim da escala 6×1 Nícolas Robert · há 2 horas
  4. Daniel Alves declara apoio a Flávio Bolsonaro e diz que ‘mudança está próxima’ Jovem Pan · há 2 horas