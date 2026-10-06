Coordenador de Flávio e líder do governo Lula vão se encontrar com Fachin hoje

Os senadores Rogério Marinho (PL-RN) e Teresa Leitão (PT-PE) irão se reunir nesta terça-feira (6) com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin.

O encontro acontece dois dias após o primeiro turno das eleições de 2026. Rogério é o coordenador de campanha de Flávio Bolsonaro e se encontrará primeiro com o ministro, às 13h. Já Teresa, líder do governo no Senado, estará com Fachin às 14h.

Segundo turno

Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vão disputar o segundo turno da eleição presidencial de 2026. Com 99,99% das urnas apuradas neste domingo (04), Flávio teve 47,03%, enquanto o atual presidente recebeu 45,16% dos votos válidos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A diferença entre os dois é a menor da história, sendo superior a dois milhoes de votos.

Como nenhum candidato alcançou mais da metade dos votos válidos no primeiro turno, excluídos os votos brancos e nulos, a eleição para presidente será decidida no segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Lula disputa a reeleição ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Flávio tem como candidato a vice o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL).

A disputa coloca frente a frente o atual presidente e o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula tenta conquistar um quarto mandato à frente do governo federal, enquanto Flávio disputa pela primeira vez a Presidência da República.

Confira como ficou o primeiro turno

Flávio Bolsonaro (PL) – 47,03%;

Lula (PT) – 45,16%;

Escritor Augusto Cury (Avante) – 2,89%;

Renan Santos (União) – 2,24%

Ronaldo Caiado (PSD) – 2,18%

Romeu Zema (Novo) – 0,27%

Samara (UP) – 0,10%

Hertz Dias (PSTU) – 0,04%

Clariana Barao (DC), 0,03%

Edmilson Costa (PCB), 0,02%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata), 0,01%

Rui Costa Pimenta (PCD), 0,01%

Lula busca quarto mandato

Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em Garanhuns (PE), em 27 de outubro de 1945. Ainda criança, mudou-se com a família para São Paulo. Trabalhou como metalúrgico e tornou-se uma das principais lideranças do movimento sindical do ABC paulista na década de 1970.

Em 1980, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores (PT). Foi eleito deputado federal por São Paulo em 1986 e participou da Assembleia Nacional Constituinte responsável pela elaboração da Constituição de 1988.

Lula disputou pela primeira vez a Presidência em 1989, quando chegou ao segundo turno e perdeu para Fernando Collor de Mello. Voltou a concorrer em 1994 e 1998, nas duas ocasiões derrotado por Fernando Henrique Cardoso.

Em 2002, foi eleito presidente pela primeira vez. Quatro anos depois, conquistou a reeleição e permaneceu no Palácio do Planalto até o fim de 2010.

Em 2018, Lula tentou voltar a disputar a Presidência, mas teve a candidatura barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral com base na Lei da Ficha Limpa. Na época, havia sido condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá, no âmbito da Operação Lava Jato.

Em 2021, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou as condenações de Lula relacionadas aos casos do tríplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e a outros processos da Lava Jato. Com a decisão, o petista recuperou os direitos políticos.

Lula voltou às urnas em 2022 e venceu Jair Bolsonaro no segundo turno, com 50,9% dos votos válidos, contra 49,1%. Assumiu novamente a Presidência em 1º de janeiro de 2023.

Flávio disputa Presidência pela primeira vez

Flávio Nantes Bolsonaro nasceu em Resende, no Rio de Janeiro, em 30 de abril de 1981. Advogado e empresário, é o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro e de Rogéria Nantes.

Flávio foi eleito deputado estadual no Rio de Janeiro pela primeira vez em 2002, aos 21 anos, e permaneceu na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) durante quatro mandatos consecutivos.

Em 2016, concorreu à Prefeitura do Rio de Janeiro, mas não chegou ao segundo turno.

Dois anos depois, na mesma eleição que levou Jair Bolsonaro à Presidência, Flávio concorreu ao Senado. Foi eleito com cerca de 4,38 milhões de votos, o equivalente a 31,3% dos votos válidos, e assumiu o mandato em fevereiro de 2019.

No Senado, tornou-se um dos principais representantes do bolsonarismo no Congresso e participou da articulação política em defesa do governo do pai.

Em dezembro de 2025, anunciou ter sido escolhido por Jair Bolsonaro para disputar a Presidência. O PL oficializou a candidatura em convenção realizada em São Paulo, em 25 de julho de 2026, com Alfredo Gaspar como candidato a vice.

Agora, 24 anos depois de vencer sua primeira eleição para deputado estadual, Flávio Bolsonaro chega ao segundo turno da disputa pelo Palácio do Planalto contra Lula.