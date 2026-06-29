Kassab volta a ganhar força como vice de Caiado às vésperas de anúncio oficial

PSD mantém sigilo sobre o nome, que será revelado nesta quarta-feira (1º) em evento na sede do partido em Brasília

Às vésperas do anúncio do vice na chapa do pré-candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD), o partido mantém o segredo e evita ao máximo o vazamento do nome escolhido. Interlocutores da sigla, no entanto, afirmaram à Jovem Pan que o nome do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, voltou a ganhar força nas últimas semanas.

A comentarista do Jornal Jovem Pan, Dora Kramer, já havia antecipado que Kassab seria o escolhido para o posto. Na ocasião, o ex-secretário do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) negou a informação e o anúncio foi adiado. Desta vez, porém, aliados afirmam que Kassab se colocou à disposição para assumir a vice na chapa, mesmo tendo dito a alguns interlocutores não ter pretensões eleitorais neste ano.

Ronaldo Caiado confirmou que o vice será anunciado oficialmente nesta quarta-feira (1º), durante evento em Brasília. O local escolhido foi a sede do PSD, e a cerimônia contará com a presença de lideranças da legenda. O evento está marcado para às 11h.