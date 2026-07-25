Renan Santos vai à PF contra cantora por incitação à violência

"Vocês no canto de vocês, cada vez mais longe, cada vez mais mortos, e nós cada vez mais vivos no nosso canto", disse artista durante show

A campanha do candidato Renan Santos (Missão) acionou a Polícia Federal (PF) por uma suposta incitação à violência. A denúncia trata de manifestação da cantora Sophia Chablau em palco de casa de shows na cidade de São Paulo (SP) na última quarta-feira, 22.

“A gente vê um vice-candidato à Presidência [Renan é candidato a presidente] que não deveria ser nem síndico de prédio, tocando nas mesmas casas de show independentes que a gente luta, e que a gente faz questão de tocar principalmente para encontrar a uma galera. É nesse momento que a gente tem de fazer certos divisores de água. Vocês no canto de vocês, cada vez mais longe, cada vez mais mortos, e nós cada vez mais vivos no nosso canto”, disse a cantora.

A denúncia foi enviada à PF na noite de quinta-feira, 23. “Repasso nossa preocupação para que em novos shows, principalmente em grandes capitais, tenha pessoas que queiram causar alguma situação contra o Renan”, afirma a denúncia.

A cantora Sophia Chablau foi procurada, mas não havia dado um retorno à reportagem até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

Renan Santos é integrante da banda Limão Rosa, que se apresenta em casas de show como a em que Sophia fez a fala. Segundo o candidato, o grupo batizado de Limão Rosa sofre com tentativas de boicote, apesar de não tratar de temas políticos no palco.

Em 16 de julho, em nota encaminhada à imprensa, o candidato afirmou que apresentação no Rio de Janeiro foi cancelada depois de o estabelecimento sofrer pressão nas redes sociais. Para Renan, existem “campanhas promovidas por militantes de esquerda”, que “estariam pressionando estabelecimentos a cancelar apresentações da banda”.