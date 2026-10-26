Lula bate recorde de votos em eleição presidencial; veja os números

Com 64,2 milhões de votos no segundo turno de 2026, presidente superou a marca nominal alcançada em 2022; veja a comparação com Flávio Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encerrou o segundo turno da eleição de 2026 com 64.256.232 votos, equivalentes a 51,79% dos votos válidos. O resultado representa um novo recorde de votação nominal para um candidato à Presidência da República no Brasil e supera a marca que o próprio petista havia estabelecido quatro anos antes.

Em 2022, Lula recebeu 60.345.999 votos (50,90%) na disputa contra Jair Bolsonaro (PL). A diferença entre as duas votações do petista foi de 3.910.233 votos. Agora, o adversário foi o senador Flávio Bolsonaro (PL), que recebeu 59.826.041 votos, ou 48,21% dos válidos.

O que mudou de 2022 para 2026

O recorde diz respeito ao número absoluto de votos, não ao maior percentual já obtido por um presidente. É uma distinção importante porque o tamanho do eleitorado e o comparecimento variam a cada eleição. A comparação dos percentuais também mostra que o resultado de 2026 deu a Lula uma vantagem proporcional maior do que a de 2022.

Na eleição anterior, a diferença para Jair Bolsonaro foi de 2.139.645 votos. Neste ano, a vantagem sobre Flávio ficou em 4.430.191. Enquanto em 2022 Lula venceu por 50,90% a 49,10%, em 2026 o placar ficou em 51,79% a 48,21%.

O segundo turno deste domingo (25) registrou 128.236.074 votos no país. Desse total, 124.082.273 foram considerados válidos. Outros 1.430.496 foram em branco e 2.723.305, nulos. A apuração terminou com 100% das urnas contabilizadas.

Quarto mandato e virada inédita

A vitória também marcou a primeira vez, desde a retomada das eleições diretas em 1989, que o segundo colocado do primeiro turno conseguiu superar o líder na disputa decisiva. Em 4 de outubro, Flávio tinha 56.104.503 votos, contra 53.879.538 de Lula. Três semanas depois, o presidente ampliou sua votação em mais de dez milhões de votos.

Lula foi eleito em 2002, reeleito em 2006, voltou a vencer em 2022 e conquistou agora seu quarto mandato presidencial, que começa em 5 de janeiro de 2027. A evolução da votação está detalhada no levantamento Como Lula virou a desvantagem no segundo turno. A Jovem Pan também publicou o histórico das maiores votações presidenciais.