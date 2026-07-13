Lula critica Seleção por não voltar ao Brasil após a Copa: ‘Que vergonha’

Com a derrota dos brasileiros na competição, a imprensa internacional repercutiu que apenas o jogador Danilo, do Flamengo, teria voltado com a delegação no avião fretado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a Seleção Brasileira nesta segunda-feira (13) após apenas o jogador Danilo, do Flamengo, voltar com a delegação do Brasil no avião fretado para o grupo. “Quase que não tinha ninguém para botar no avião da Seleção, que vergonha! Só voltou um jogador”, disse o presidente.

Ele falou ainda que se a equipe tivesse ganhado “estava todo mundo dançando aqui”. As declarações foram feitas em discurso no Instituto Mauá de Tecnologia, em São Caetano do Sul, em São Paulo, onde o presidente cumpria agenda.

Após a derrota na Copa para a Noruega nas oitavas de final, a imprensa internacional repercutiu o fato dos jogadores saírem separados, um para cada lugar, e apenas o lateral-direito Danilo retornar ao Brasil, dos 26 jogadores convocados. Ele se juntou a membros do estafe da CBF e da Seleção, das áreas de marketing, comunicação e segurança, rumo ao Rio.

Ao comentar sobre um robô desenvolvido por um estudante, visto por Lula no Instituto Mauá, ele disse que mandou uma mensagem para Carlo Ancelotti, o técnico da Seleção Brasileira. “O menino fez um robô agressivo, parecia o Mbappé (jogados da França), o Haaland (jogador da Noruega), o robô manda a bola lá para cima. Então mandei um recado para o Ancelotti: se quiser contratar, contrata esse robô que ele vai fazer o Brasil ganhar a Copa do Mundo”, brincou o presidente.