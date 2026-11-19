Com a voz ainda rouca, o presidente disse que a classe desempenhou um papel importante no segundo turno das eleições deste ano

O presidente reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou nesta quinta-feira (19) que deverá criar o Ministério das Pessoas Idosas. “Talvez o nome não será esse, não sei qual será o nome, mas eu vou criar, porque, para a gente dar vida aos idosos, nós temos que dar respeitabilidade”, disse Lula em cerimônia de assinatura do decreto que regulamenta o fim da escala 6×1, no Palácio do Planalto.

Com a voz ainda rouca, Lula disse que os idosos desempenharam papel importante no segundo turno das eleições deste ano, após apelo pela votação dos maiores de 70 anos para ajudar na virada do primeiro turno.

“Essa minha reeleição eu devo ao povo brasileiro – às mulheres sobretudo, que mais uma vez levantaram a cabeça e não se subordinaram a alguns maridos atrasados; à juventude, que resolveu que se a gente não lutasse a democracia e os direitos escapavam; e às pessoas idosas, que lutaram não pelo Lula, mas pela própria trajetória de vida deles”, destacou

O presidente disse, ainda, que pretende visitar a Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói (RJ), em um gesto aos estudantes que fizeram a primeira manifestação em apoio à sua candidatura após o segundo turno.

Naquele momento, Flávio Bolsonaro (PL) tinha tido mais votos que o petista no primeiro turno e figurava como favorito. A campanha do PT fazia a autoavaliação sobre o desempenho até aquele momento quando os alunos da UFF foram às ruas para defender o presidente. O movimento acabou ganhando o país com a ajuda de deputados eleitos nas semanas seguintes.