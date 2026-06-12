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Lula diz que terminou radioterapia para tratar câncer de pele: ‘Eu estou bem’

Presidente começou a série de 15 sessões do procedimento em 25 de maio, no Hospital Sírio Libanês; anúncio aconteceu nesta sexta-feira (12), no Palácio do Planalto

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Presidente Lula (PT) durante discurso no lançamento de linha de crédito para entregadores
Presidente Lula (PT) durante discurso no lançamento de linha de crédito para entregadores Reprodução / Governo Federal

O presidente Lula (PT) afirmou, nesta sexta-feira (12), que terminou a 15ª sessão de radioterapia para tratar de um câncer de pele na cabeça. Ele afirmou que está curado e que está bem. A fala ocorreu durante discurso no lançamento da nova linha de crédito para entregadores comprarem motos e bicicletas elétricas.

Presidente Lula (PT) durante discurso no lançamento de linha de crédito para entregadores

“Hoje eu fui no Hospital Sírio-Libanês e terminei a minha 15ª radioterapia. Eu tive um câncer de pele e a radioterapia foi para sumir de vez com qualquer perspectiva. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou bem”, afirmou o presidente.

Lula declarou que está feliz com as entregas do governo e com a sua “cura definitiva” do câncer de pele.

“Então, eu estou feliz por essas coisas, por vocês, pelo amor que eu tenho pela minha mulher e que eu quero transferir isso para que todo mundo saiba o quanto é importante a gente amar e pela minha cura definitiva desse câncer de pele”, completou.

Lula começou o tratamento de radioterapia preventiva no dia 25 de maio. O presidente realizou todas as etapas do procedimento no Hospital Sírio Libanês, em Brasília.

O tratamento teve caráter preventivo e não alterou a rotina do presidente. Lula seguiu normalmente com a agenda de compromissos oficiais e as atividades diárias sem qualquer restrição médica.

Anúncio de linha de crédito

A fala do presidente Lula aconteceu nesta sexta-feira, no Palácio do Planalto, durante o anúncio da linha de crédito para entregadores de aplicativos que poderão financiar motos novas, cuja medida se chama Move Brasil Entregadores, que deve atender um milhão de pessoas.

No discurso, o petista afirmou que os entregadores e motociclistas são o último segmento de trabalhadores que faltava entrar no Palácio do Planalto e ser beneficiado.

“Vocês eram o último segmento de trabalhadores nesse país que faltava entrar nesse Palácio. Porque de Palácio, quando foi feito, não se pensava que trabalhadores pudessem entrar aqui dentro”, afirmou o presidente da República.

Lula disse ainda que o governo está assumindo, com o Fundo Garantidor, a garantia dos financiamentos para que as pessoas mais pobres não deixem de ter acesso ao crédito.

*Com informações do Estadão Conteúdo

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