Lula e Flávio empatam como os mais rejeitados com 46%, diz Datafolha

Pesquisa Datafolha desta sexta-feira (11) mostrou que os candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparecem empatados com 46% como os mais rejeitados pelos eleitores.

O Datafolha mostrou também que 75% dos eleitores já estão totalmente decididos sobre a escolha do candidato a presidente, e que 25% ainda podem mudar o voto.

No último levantamento, o senador marcava 47%, enquanto o presidente já marcava 46% e não oscilou. Os outros candidatos mais rejeitados são:

Renan Santos (Missão): 17%

Romeu Zema (Novo): 16%

Ronaldo Caiado (PSD): 14%

Rui Costa Pimenta (PCO): 11%

Escritor Augusto Cury (Avante): 10%

Edmilson Costa (PCB): 9%

Samara Martins (UP): 9%

Clariana Barão (DC): 7%

Hertz Dias (PSTU): 7%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 7%

Dos que votariam em qualquer um ou não rejeitam nenhum são 2%. Os que rejeitam todos os candidatos ou não votariam em ninguém também somam 2%. Outros 3% não sabem.

O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BR-01833/2026.