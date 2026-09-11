Lula e Flávio empatam como os mais rejeitados com 46%, diz Datafolha
Pesquisa Datafolha desta sexta-feira (11) mostrou que os candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparecem empatados com 46% como os mais rejeitados pelos eleitores.
O Datafolha mostrou também que 75% dos eleitores já estão totalmente decididos sobre a escolha do candidato a presidente, e que 25% ainda podem mudar o voto.
No último levantamento, o senador marcava 47%, enquanto o presidente já marcava 46% e não oscilou. Os outros candidatos mais rejeitados são:
- Renan Santos (Missão): 17%
- Romeu Zema (Novo): 16%
- Ronaldo Caiado (PSD): 14%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 11%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 10%
- Edmilson Costa (PCB): 9%
- Samara Martins (UP): 9%
- Clariana Barão (DC): 7%
- Hertz Dias (PSTU): 7%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 7%
Dos que votariam em qualquer um ou não rejeitam nenhum são 2%. Os que rejeitam todos os candidatos ou não votariam em ninguém também somam 2%. Outros 3% não sabem.
O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BR-01833/2026.
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