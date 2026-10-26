Lula e Flávio pediram prorrogação da votação? Veja o que cada campanha solicitou

Ambas as candidaturas recorreram à Justiça durante o segundo turno; decisão de Zanin teve alcance limitado após conversa com o TSE

As campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) solicitaram providências para estender o atendimento aos eleitores no segundo turno presidencial de 25 de outubro de 2026. Os pedidos ocorreram diante das dificuldades de transporte e deslocamento registradas no dia da votação. A prorrogação depois das 17h passou, posteriormente, a ser um dos principais argumentos usados por Flávio para contestar o resultado.

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a extensão do funcionamento das seções, mas o alcance da decisão foi ajustado depois de contato com integrantes da cúpula do Judiciário eleitoral. A versão definitiva não permitiu reabrir locais onde a votação já havia sido encerrada.

O caminho da decisão durante o domingo

Conforme a apuração da Jovem Pan, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, recebeu uma solicitação por volta das 13h30. O presidente do STF, Edson Fachin, foi acionado mais tarde, às 15h46, e o tema chegou a Zanin. O ministro decidiu pela prorrogação do horário em um intervalo de aproximadamente dez minutos, segundo o relato publicado pelo portal.

Na sequência, Zanin conversou por telefone com Nunes Marques, com a participação de Fachin. O presidente do TSE explicou que a reabertura de seções concluídas era inviável. O entendimento passou a contemplar somente as seções que permaneciam abertas no momento da decisão.

Como a discussão reapareceu após a apuração

Lula venceu o segundo turno por 64.256.232 votos a 59.826.041, diferença de 4.430.191. Flávio afirmou depois da derrota que não reconhecia o resultado e criticou a medida que havia sido solicitada também por sua campanha. A Jovem Pan apurou que aliados do candidato discordaram da estratégia de contestação.

O levantamento da Jovem Pan sobre os registros das urnas identificou 34.319 votos contabilizados entre 17h e 19h, mas os arquivos não revelam para qual candidato foram os votos. Esse volume de registros não se aproxima da diferença final do pleito, embora a discussão jurídica sobre a execução da decisão tenha características próprias.

Os detalhes foram publicados na reportagem sobre a definição da prorrogação do horário e na cobertura da posição de Flávio após a derrota.