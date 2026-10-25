‘É impossível reconhecer o resultado das eleições’, diz Flávio após derrota para Lula

Com 99,99% das urnas apuradas, o senador recebeu 48,21% dos votos válidos em disputa ao Palácio do Planalto

O senador Flávio Bolsonaro (PL) disse neste domingo (25) ser “impossível reconhecer o resultado das eleições”. O parlamentar foi superado, em virada histórica, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da disputa ao Palácio do Planalto.

“O que aconteceu hoje não foi algo normal. Foi, inclusive, inaceitável. Um ministro da Suprema Corte, pela primeira vez na história, ex-advogado do Lula, dá uma canetada a pedido de um ex-sócio dele. Muda a regra do jogo no meio do jogo”, declarou Flávio.

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou, na tarde deste domingo, a prorrogação da votação em duas horas. O horário oficial de fechamento das urnas é às 17h (horário de Brasília). Posteriormente, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, seguiu a decisão.

“Houve uma quebra total de isonomia entre os brasileiros de diversas cidades e diferentes estados. Eu nunca vou saber se, em um estado em que as urnas não foram reabertas, quantos votos eu poderia ter. É inexplicável ter acontecido o que aconteceu”, afirmou.

Flávio afirmou que sua equipe pedirá a anulação das eleições. O senador disse que “não vai aceitar que a regra do jogo tenha sido mudada em cima do jogo”.

Com 99,99% das urnas apuradas, Lula recebeu 51,79% dos votos válidos e foi reeleito para o seu quarto mandato. Flávio registrou 48,21%.