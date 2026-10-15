Lula fala sobre relação dos EUA com o Brasil: ‘Quem deve estar preocupado são eles’

O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta quinta-feira (15) que os Estados Unidos devem estar preocupado com o Brasil, e não ao contrário.

“Quem deve estar preocupado conosco neste momento é os EUA. Eu não fiz a lei da reciprocidade, não quero fazer, quero continuar negociando, mas se for necessário vamos fazer. Eu acho que eles vão ter problemas conosco porque nós temos coisas que eles precisam mais do que eu preciso dele”, disse o presidente.

A declaração foi feita durante sabatina de Lula no Jornal Nacional, na TV Globo. Ele afirmou também que tem negociado com o presidente norte-americano Donald Trump e que fica “tranquilo” pelas relações comerciais que aumentou com outros países durante seu mandato.

Lula disse que sua relação com Trump é uma das mais civilizadas que ele deve ter tido com um presidente e que está satisfeito com novas relações comerciais . “Eu acho que nós vamos chegar num acordo. O que me deixa tranquilo é que perdemos relação comercial com os EUA, mas crescemos em quase 50 outros países”, disse.

Pesquisa presidencial

Nesta quinta-feira saiu a segunda pesquisa Datafolha sobre o 2º turno das eleições 2026. O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 51% dos votos válidos, enquanto Lula tem 49%, aponta pesquisa do Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (15). Esse é o segundo levantamento após o primeiro turno, que terminou com a vitória de Flávio.

Votos válidos excluem brancos, nulos e indecisos e são a métrica do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para contabilizar o placar final no dia do pleito. Contando votos totais, o senador aparece com 47% e o mandatário manteve em 45%. Indecisos representam 2%, enquanto eleitores que disseram que vão votar em branco ou anular, são 6%.

No último levantamento do Datafolha, no dia 8 de outubro, Flávio aparecia com 52% dos votos válidos, enquanto Lula tinha 48%. Esse foi o primeiro levantamento após o primeiro turno.

A oscilação de um ponto percentual para cima do presidente Lula acontece após a manifestação do PT na Avenida Paulista, em São Paulo, no último domingo (11). Além de outras capitais e cidades pelo Brasil que se reuniram em apoio ao presidente Lula.