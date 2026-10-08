Datafolha: Flávio aparece com 52% dos votos válidos no 2º turno, contra 48% de Lula

Esse é o primeiro levantamento após o primeiro turno, que terminou com a vitória de Flávio; margem de erro é de dois pontos para mais ou menos

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 52% dos votos válido, enquanto Lula tem 48%, aponta pesquisa do Datafolha, divulgada nesta quarta-feira. Esse é o primeiro levantamento após o primeiro turno, que terminou com a vitória de Flávio. A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos.

Votos válidos excluem brancos, nulos e indecisos e são a métrica do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para contabilizar o placar final no dia do pleito. Contando votos totais, o senador aparece com 49% e o mandatário com 45%.

Indecisos representam 1%, enquanto eleitores que disseram que vão vencer em branco ou anular, são 5%.

O levantamento foi realizado entre terça-feira (6) e quarta (7), em um trabalho encomendado pela Folha e pela TV Globo registrado com o código BR-02949/2026 no TSE. Foram entrevistados 2.520 eleitores.

Flávio empilha apoio

A vantagem alcançada por Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno da eleição presidencial mudou os rumos de sua campanha. Se antes o senador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro se via isolado e com dificuldade para fechar alianças, agora empilha apoios para que seja eleito presidente do Brasil. O segundo turno das eleições está marcado para o próximo dia 25.

No primeiro turno, realizado no último domingo (4), Flávio recebeu mais de 56 milhões de votos contra 53,8 milhões de votos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à reeleição.

Para o segundo turno, Flávio já conta com o apoio dos ex-candidatos: Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Clariana Barão (Democracia Cristã).

Os partidos que estão com Flávio são: Novo, Federação União Brasil-PP, Podemos e Republicanos.