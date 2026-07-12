Lula mantém agenda no interior de São Paulo e adapta eventos às regras eleitorais

O presidente, que é pré-candidato à reeleição tem que respeitar as normas do chamado defeso eleitoral, que o impede de lançar iniciativas ou inaugurar obras até o pleito

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda no interior de São Paulo nesta segunda-feira (13) com compromissos e anúncios em São Caetano do Sul e São José dos Campos, adaptando os eventos às regras da legislação eleitoral, já que é pré-candidato à reeleição.

Às 10h, ele visita a Divisão de Motores e Veículos do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), em São Caetano do Sul (SP). Às 11h, vai aos Laboratórios de Robótica, Automotiva e NSPi do IMT, no mesmo local, onde, de acordo com sua agenda oficial, também fará um anúncio à imprensa ao meio-dia.

Já às 14h15, Lula visita o projeto da primeira turbina movida a etanol desenvolvida pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), no campus do Centro Técnico da Aeronáutica (CTA), em São José dos Campos (SP). Às 14h45, faz novo anúncio à imprensa no campus do CTA. Às 16h20, parte para Brasília do Aeroporto de São José dos Campos, com chegada prevista às 17h40.

Desde o dia 4 de julho, Lula – assim como incumbentes pré-candidatos ao governo dos estados – tem que respeitar as normas do chamado defeso eleitoral, que impede que o chefe do Executivo lance iniciativas ou inaugure obras até o pleito.

Lula está proibido, por exemplo, de realizar publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, exceto salvo em caso de grave e urgente necessidade pública reconhecida pela Justiça Eleitoral.