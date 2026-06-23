Lula: ‘Não me candidatei a presidente para fazer coisa para rico’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursa ao participar da cerimônia relacionada ao Dia Mundial da Alimentação, com lançamento do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, no Palácio do Planalto, em Brasília. Quarta-feira, 16 de outubro de 2024.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (23) que não se candidatou à Presidência da República para destinar iniciativas aos mais ricos. Na fala de tom eleitoral e voltada para pessoas de menor renda, o presidente afirmou que quem precisa do governo federal são os pobres e a classe média. A declaração foi feita durante a inauguração de um trecho da Rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro.

Não me candidatei a presidente da República para fazer coisa para rico; o rico não precisa do governo. Quem precisa do governo são as pessoas humildes, a classe média e os trabalhadores de todas as categorias profissionais.

Como costume nas agendas pelo país, Lula disse que foram os governos petistas que forneceram mais investimentos para os estados, neste caso, para o Rio de Janeiro. “Queria que vocês pesquisassem para saber se, na história da República, houve um presidente que colocou mais dinheiro no Rio de Janeiro do que eu e a Dilma Rousseff. (…) Eu duvido que algum governador tenha recebido de algum presidente mais ajuda do que receberam nos governos Lula e Dilma”, declarou.

Lula inaugurou nesta terça-feira a primeira etapa das obras do trecho da Rodovia Presidente Dutra na Serra das Araras, no Rio de Janeiro. Foram lançados quatro quilômetros de pista de subida. O investimento total é de R$ 1,5 bilhão.