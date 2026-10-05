Lula perde votos em todas as regiões do país em comparação a 2022

O Sul foi a região onde Lula registrou a maior queda, saindo de 36,78% para 31,28%

O presidente Lula (PT) perdeu votos em todas as regiões do país em comparação ao primeiro turno das eleições de 2022. Na primeira etapa da disputa deste ano, realizada no domingo (4), o petista pontuou 45,16% contra 47,03% de Flávio Bolsonaro, levando o pleito ao segundo turno.

O Sul foi a região onde Lula registrou a maior queda, saindo de 36,78% para 31,28%. A menor queda foi registrada no Norte do país, onde o petista saiu de 47,09% para 44,65%.

Flávio lidera em 15 estados e Lula em 12

Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno das eleições presidenciais de 2026 na liderança em 15 unidades da Federação, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu mais votos em outras 12.

O mapa da votação mostra uma divisão regional clara. Flávio ficou à frente em todos os estados das regiões Sul e Sudeste e também em todo o Centro-Oeste, além de Acre, Rondônia, Roraima e Tocantins, na Região Norte.

Lula, por sua vez, venceu nos nove estados do Nordeste. O petista também recebeu mais votos no Amazonas, Amapá e Pará.

Onde Flávio Bolsonaro ficou à frente

Acre: 64,56%

64,56% Distrito Federal: 51,31%

51,31% Espírito Santo: 54,78%

54,78% Goiás: 53,60%

53,60% Mato Grosso: 65,15%

65,15% Mato Grosso do Sul: 58,60%

58,60% Minas Gerais: 48,24%

48,24% Paraná: 59,91%

59,91% Rio de Janeiro: 53,01%

53,01% Rio Grande do Sul: 55,64%

55,64% Rondônia: 67,45%

67,45% Roraima: 71,06%

71,06% Santa Catarina: 66,65%

66,65% São Paulo: 51,93%

51,93% Tocantins: 50,44%

Onde Lula ficou à frente