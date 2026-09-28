Lula sugere criação de conselho para indicação de nomes ao STF

Fala do presidente e candidato à reeleição acontece em meio a uma crise sem precedentes na Corte, envolvendo ministros e o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro

Com as recentes crises do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Lula (PT) afirmou que quer mudar o critério de indicação dos ministros à Corte e informou que os juízes falam demais. A declaração ocorreu durante entrevista ao programa Canal Livre, da Band, no domingo (27).

A sugestão de Lula é que haja a criação de um conselho com entidades da área jurídica para avaliar as indicações. Hoje, o critério é a indicação do presidente.

“Uma coisa é quando você indica, outra coisa é quando ele coloca a toga, ai vira Deus”, disse Lula. “Isso não pode ser só da vontade do presidente, precisa ter o envolvimento da sociedade civil. Precisa ser indicado por uma comissão de notáveis desse País, entidades sindicais e empresariais”.

O presidente comentou, ainda, sobre o comportamento da instituição em relação a sociedade e que as conversas dentro da Corte devem ser restritas aos ministros – em alusão as últimas sessões transmitidas pela TV Justiça.

“Os ministros falam demais, dão entrevista demais, têm que falar só nos autos do processo. Criaram essa maldita televisão, é até ruim para a sociedade ver as discussões e as brigas lá de dentro” Presidente Lula

Em relação aos dados recentes divulgados pela Polícia Federal (PF) que detalham a proximidade de Daniel Vorcaro com autoridades, Lula afirmou que os ministros com nomes envolvidos com o banqueiro devem ser investigados.

“Todo mundo que está envolvido tem que ser apurado. Se a gente que reestabelecer a credibilidade da Suprema Corte diante a sociedade, tem que ter uma apuração. É verdade o que o Alexandre de Moraes fez? Tem que apurar”, declarou.

Como revelou o Estadão, relatório da PF listou 51 mensagens de Vorcaro para o ministro Alexandre Moraes em 21 dias. Nas mensagens há pedidos, consultas, cobranças e a “gratidão” de Vorcaro a Moraes. Ainda há registros de reuniões do dono do Banco Master com os ministros André Mendonça e Gilmar Mendes.

‘Se me deu uísque, já bebi’

O presidente também comentou as falas do advogado Walfrido Warde que, em janeiro de 2025, afirmou ao banqueiro Daniel Vorcaro, de quem era defensor, ter estado com o presidente e ter enviado um uísque para o petista, que teria agradecido.

“Você nunca foi lobista? O lobista fala ‘bom dia para você’ e ele fala que dormiu com você”, disse Lula.

Ao ser questionado especificamente sobre ter recebido uísque de Warde, o presidente não negou.

“Se me deu uísque, já bebi também. Eu não fico contando quem me dá uísque. Eu ganho muita coisa, lembrança. Não sei se deu. Mas, se deu, já bebi. Pode ficar certo”, disse Lula.