JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Morning Show | 10h00 - 12h00
Política

BTG/Nexus: Apoio a Lula cai entre beneficiários do Bolsa Família e cresce a Flávio

Na rodada anterior, eram 64% neste segmento que diziam votar no presidente e candidato à reeleição pelo PT

Estadão Conteúdo

Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS)
O mesmo movimento também aparece nas simulações de segundo turno entre os dois presidenciáveis. Lula registra 61%, ante 71% na pesquisa anterior, enquanto Flávio marca 34%, ante 23% da mostra divulgada na semana passada. Lyon Santos / MDS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 56% das intenções de voto no primeiro turno entre os entrevistados que recebem o Bolsa Família ou moram com alguém que recebe o benefício, segundo a pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (28).

Na rodada anterior, eram 64% neste segmento que diziam votar no presidente e candidato à reeleição pelo PT, uma queda de 8 p.p.. Nesse mesmo grupo, o senador e candidato pelo PL, Flávio Bolsonaro, subiu de 17% para 27%, nas projeções de primeiro turno, um crescimento de 10 pontos percentuais.

O mesmo movimento também aparece nas simulações de segundo turno entre os dois presidenciáveis. Lula registra 61%, ante 71% na pesquisa anterior, enquanto Flávio marca 34%, ante 23% da mostra divulgada na semana passada. A queda nas intenções de voto de Lula neste segmento ocorre poucos dias depois do anúncio do reajuste de 15% nesse benefício, feito no dia 17 de setembro.

Certeza do voto

No segundo turno, a certeza do voto está em 92%; 7% afirmam que podem mudar. No recorte por segmentos, no primeiro turno, Flávio lidera entre os evangélicos com 50%, Lula entre os católicos com 47%, no segundo turno, Flávio lidera entre evangélicos com 57%, Lula entre católicos com 52%. A pesquisa indica ainda que, no segundo turno, Flávio Bolsonaro lidera entre os evangélicos com 57%, enquanto Lula tem maioria entre os católicos, com 52%

A Nexus entrevistou por telefone 2.000 eleitores de 25 a 27 de setembro. A margem de erro geral é de dois pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07557/2026.

Assuntos

continue lendo

Flávio Bolsonaro e Lula Política Quaest: Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados com 42% em eventual 2º turno Pesquisa divulgada nesta segunda-feira (28) mostra empate numérico entre os dois principais candidatos à Presidência
  1. Salles desiste de candidatura ao Senado a anuncia apoio o Derrite e Do Prado Beatriz Manfredini · há 11 minutos
  2. Quem é Silvia Cristina, candidata ao Senado por Rondônia  Beatriz Lia · há 31 minutos
  3. Lula sugere criação de conselho para indicação de nomes ao STF Estadão Conteúdo · há 2 horas
  4. Na reta final da campanha, Lula acelera para conquistar eleitor endividado; Flávio tenta romper resistência de fora do bolsonarismo Matheus Alleoni · há 4 horas