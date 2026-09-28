Quem é Silvia Cristina, candidata ao Senado por Rondônia 

Política foi a primeira mulher negra a representar o estado na Câmara dos Deputados

Silvia Cristina (PP) é candidata ao Senado pelo Estado de Rondônia. Sua candidatura foi lançada no dia 11 de julho em evento em Ji-Paraná (RO), que contou com a presença de políticos e apoiadores da parlamentar. Silvia foi a primeira mulher negra a representar Rondônia na Câmara dos Deputados, em 2018.

Silvia Cristina Amancio Chagas nasceu em 15 de janeiro de 1974 em Linhares, no Espírito Santo. Ela é radialista e professora, e se declara preta e solteira. Sua carreira política teve início em 2013, quando foi eleita vereadora de Ji-Paraná (RO). Como foi reeleita em 2016, Silvia ficou no cargo até 31 de janeiro de 2018.

Após passagem pela Câmara Municipal de Ji-Paraná, Silvia lançou a candidatura à deputada federal por Rondônia pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). Primeira mulher negra a representar o estado na Câmara, foi a sexta mais votada de Rondônia com 33 mil votos.

Agora, Silvia tenta uma vaga no Congresso Nacional pelo Progressistas. O primeiro suplente escolhido é Marcelo Lucas (PP), que é empresário do agronegócio. Já a segunda suplência fica com o policial civil e ex-presidente do Sindicado dos Policiais Civis Rodrigo Marinho (PP).

Uma das pautas de Silvia é o combate a doenças graves. Em 2006 a candidata foi diagnosticada com câncer de mama. Segundo ela, o tratamento não era algo tão acessível em Rondônia na época, por isso decidiu investir em projetos como o Centro de Prevenção do Hospital de Amor de Ji-Paraná e de Vilhena. Nos locais, os pacientes podem fazer exames preventivos gratuitos pelo SUS.

Entre outros projetos que Silvia se envolveu ao longo de sua carreira política também estão o Hospital de Reabilitação Dream, destinado à reabilitação em Rondônia, Carreata do Amor, exames de prevenção em 37 municípios e distritos e Olhar de Amor, que promove cirurgias de catarata com 16 mil triagens em Rondônia.