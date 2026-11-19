Como a Jovem Pan mostrou na segunda-feira (16), integrantes da base do governo avaliavam como remota a chance de o presidente do BNDES assumir a Fazenda

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, negou nesta quinta-feira, 19, que assumirá cargos junto ao Executivo no próximo mandato do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Não vou ser ministro da Fazenda e não irei para o Ministério do Planejamento. Já soltei nota sobre isso, mas tem gente que parece que não quer compreender”, afirmou Mercadante, durante coletiva para comentar os resultados da instituição nos primeiros nove meses de 2026.

Como a Jovem Pan mostrou na segunda-feira (16), integrantes da base do governo avaliavam como remota a chance de o presidente do BNDES assumir o Ministério da Fazenda no quarto mandato de Lula. Na avaliação desses aliados ouvidos pela reportagem, a resistência do mercado financeiro a Mercadante pesaria na escolha. Se fosse nomeado, ele teria dificuldade para conquistar a confiança da Faria Lima antes mesmo de anunciar as primeiras medidas à frente da pasta.

Segundo apurou a Jovem Pan, o presidente procura alguém com boa aceitação no mercado financeiro. Entre os cotados estão o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT). Alckmin tem trânsito no mercado. Fonteles, que já comandou a Secretaria da Fazenda do Piauí, afirmou publicamente que nunca discutiu com Lula a possibilidade de assumir um cargo no próximo governo.

Alas mais liberais da base governista e do Centrão defendem a indicação de um nome de fora da política, de preferência um economista. A tendência, segundo interlocutores ouvidos pela reportagem, é que Lula escolha alguém de sua confiança.

*com informações do Estadão Conteúdo

