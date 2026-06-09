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Política

Moraes autoriza ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira a fazer Enem

Militar cumpre pena de 19 anos em regime fechado, por tentativa de golpe de estado

Fernando Keller e Janaina Camelo

O ex-ministro da Defesa do governo Bolsonaro, general Paulo Sérgio Nogueira, durante a primeira sessão de julgamento da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus pela tentativa de golpe de Estado que culminou nos atos golpistas em 8 de janeiro de 2023, no Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, nesta terça-feira, 02 de setembro de 2025. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, afirmou que o País só tem a lamentar que, mais uma vez, se tenha tentado um golpe de Estado no País, "atentando-se contra a democracia" visando a "instalação de uma verdadeira ditadura". 02/09/2025 - Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO
Segundo a decisão, a defesa do ex-ministro pediu no último dia 2 autorização para realização do exame WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta segunda-feira (8) o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira a prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026.

Paulo Sérgio cumpre pena de 19 anos em regime fechado, por tentativa de golpe de estado.

Segundo a decisão, a defesa do ex-ministro pediu no último dia 2 autorização para realização do exame.

“A legislação de regência tem por objetivo estimular o preso ao estudo, de modo que o requerimento formulado comporta deferimento”, diz o documento.

No dia 11 de setembro de 2025, Paulo Sérgio foi condenado por cinco crimes, no contexto do julgamento da trama golpista pela primeira turma do STF:

  • Organização criminosa armada: 4 anos e 5 meses;
  • Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito: 4 anos e 9 meses;
  • Tentativa de golpe de Estado: 4 anos;
  • Dano qualificado por violência e grave ameaça: 2 anos e 1 mês, além de 42 dias-multa;
  • Deterioração de patrimônio tombado: 2 anos e 1 mês, além de 42 dias-multa.

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