Moraes autoriza irmã de Michelle a visitar Bolsonaro durante ausência da ex-primeira-dama

Esposa do ex-presidente realizará exames por conta de uma enxaqueca; cunhada vai prestar auxílio ao capitão da reserva e à sobrinha Laura

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que a irmã da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro visite o ex-presidente Jair Bolsonaro durante o período em que Michelle estiver ausente. A esposa do ex-presidente realizará exames por conta de uma enxaqueca; cunhada vai prestar auxílio ao capitão da reserva e à sobrinha Laura

Na decisão, Moraes atendeu a um pedido da defesa de Bolsonaro,

Ao autorizar a substituição, o ministro ressaltou que a medida vale exclusivamente durante a ausência de Michelle e não altera as demais condições impostas ao ex-presidente no âmbito da prisão domiciliar.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por determinação do STF e está submetido a uma série de medidas cautelares, entre elas restrições de deslocamento, de comunicação e de contato, além das regras relativas às visitas autorizadas.

Na petição apresentada ao Supremo, a defesa sustentou que a autorização é necessária para garantir a assistência cotidiana ao ex-presidente enquanto Michelle estiver fora.