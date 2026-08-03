Márcio Canella desiste de concorrer ao Senado pelo Rio de Janeiro

O ex-prefeito de Belford Roxo Márcio Canella (União Brasil) desistiu nesta segunda-feira (03) de concorrer ao Senado Federal pelo Rio de Janeiro. O anúncio foi feito por meio de um vídeo compartilhado nas redes sociais, em que ele disse que vai disputar a um novo mandato como Deputados Estadual, classificando como “o melhor caminho neste momento”.

“Hoje é um dia importante na minha trajetória de vida pública. Decidimos que o melhor caminho, neste momento, é continuar ao lado de quem mais precisa. E por isso, disputarei um novo mandato de Deputado Estadual para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Sei que milhares de cariocas e fluminenses vinham depositando em mim a confiança e o incentivo para disputar uma vaga ao Senado da República.”, disse Cenella.

Canella foi preso no dia 7 de julho após a Polícia Federal (PF) encontrar um fuzil em seu carro, durante cumprimento de mandato de busca e apreensão expedido na 6ª fase da Operação Unha e Carne. Ele foi preso em flagrante por posse ilegal de armamento, após um fuzil calibre .556, que é classificado como arma de uso restrito, ser encontrado em seu carro pela PF.

Confira o pronunciamento