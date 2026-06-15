Moraes rejeita adiamento e mantém julgamento de Eduardo Bolsonaro nesta terça-feira

Filho do ex-presidente é julgado por tentar interferir no processo que apura tentativa de golpe que levou à prisão de Jair Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, rejeitou um pedido da Defensoria Pública da União (DPU) de adiar o julgamento do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), mantido para acontecer nesta terça-feira (16).

O pedido da DGU incluía a convocação de um Ministro da Segunda Turma para completar a Primeira, na ordem crescente de antiguidade, alegando que a composição para o julgamento não está completa.

Na decisão, Moraes delimita que a sessão está devidamente preenchida com três ministros, o mínimo para o funcionamento da turma, que possui 4 integrantes fixos.

Segundo a denúncia, o filho do ex-presidente teria atuado para tentar interferir no andamento da ação que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, processo que resultou na condenação do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

Em maio deste ano, o ex-deputado não compareceu ao interrogatório no Supremo Tribunal Federal, que havia sido designado por videoconferência. Eduardo não indicou advogado para sua defesa, e é representado no processo pela Defensoria Pública da União.

*com informações do Estadão Conteúdo.