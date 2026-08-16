‘Não houve nada’, diz Tarcísio sobre suposta perseguição da PM a motorista de Haddad

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato à reeleição, disse que a investigação policial desmente a versão de seu rival no pleito, Fernando Haddad (PT), sobre uma suposta perseguição feita por policiais militares contra seu motorista na noite do último dia 11.



“Tudo mostra que não houve absolutamente nada e que se trata, no final das contas, de uma falsa comunicação”, afirmou Tarcísio em coletiva na manhã deste sábado, 16, durante o ato de lançamento de sua campanha eleitoral à reeleição.



Segundo o governador, o caso já está virando um inquérito na Polícia Civil e o motorista deve ser intimado a depor em breve. As conclusões da polícia tiveram como base o monitoramento do GPS das viaturas, que aponta o itinerário percorrido por cada viatura. “A gente monitorou via GPS qual foi o itinerário de cada viatura e foi bastante conclusivo, porque vemos que não há perseguição. Temos algumas viaturas que cruzam o carro dele e seguem dirigindo” disse o governador.



O candidato do PT, Fernando Haddad, relatou uma suposta perseguição e abordagem feita por policiais militares contra seu motorista na noite do último dia 11. Tarcísio afirma que a investigação “analisou imagens de mais de 70 câmeras” e confirmou que não houve nenhuma abordagem ou qualquer contato dos policiais com o carro dele.



Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo Estadão também contradizem parte da declaração de Haddad. De acordo com o candidato, uma viatura da PM teria seguido seu carro de perto, até um hotel na Rua Joinville, a 4,3 quilômetros dali, onde o motorista estacionou e supostamente teria sido abordado. Mas as novas filmagens obtidas pelo Estadão indicam que, ao menos em parte do caminho entre a casa do candidato e o hotel, o carro do motorista não era seguido de perto pela viatura.



Nas gravações o Ford Fusion passa sozinho pelas vias, sem outros veículos em sua cola. Duas câmeras mostram isso perto da Avenida 23 de Maio. O motorista estaciona em frente ao hotel às 21h58, sai do carro rapidamente e retorna. E permanece ali até que, às 22h24, passa a viatura. São mais de 25 minutos de diferença entre o instante em que ele estacionou e a presença dos supostos perseguidores.



É possível ver que a viatura emparelha com o Ford Fusion do funcionário de Haddad desacelerando, até quase parar.



O ângulo da filmagem não permite verificar se os policiais estavam com o vidro do passageiro aberto ou se fizeram algum tipo de sinalização ao motorista. Quatro minutos depois, sem descer do carro, o motorista parte. Em um quinto vídeo é possível ver o Ford Fusion sair dali sem ser seguido.



“Estamos apurando isso com a maior responsabilidade, se houvesse algum desvio de conduta a gente ia punir severamente os responsáveis”, afirmou o governador.