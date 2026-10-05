Nem os de casa: sete candidatos terminam eleição sem receber votos
Sete candidatos a deputado estadual terminaram o primeiro turno das eleições de 2026 com zero votos computados, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os nomes disputaram vagas nas assembleias legislativas de cinco estados: Acre, Goiás, Pará, Pernambuco e Roraima.
Nestes estados em que aparecem os registros, o TSE informa que 100% das seções eleitorais foram totalizadas para o cargo de deputado estadual.
Os sete candidatos que aparecem com nenhum voto computado são:
- Dr. Pedro Benevides (PRD) — deputado estadual pelo Acre;
- Renilda Rocha (Solidariedade) — deputada estadual pelo Acre;
- Raimundo Aguiar (DC) — deputado estadual por Goiás;
- Luiz Damião (DC) — deputado estadual pelo Pará;
- Luis Augusto (Mobiliza) — deputado estadual por Pernambuco;
- Mouracia (Mobiliza) — deputada estadual por Pernambuco;
- Chagas Enfermeiro (DC) — deputado estadual por Roraima.
Todos aparecem com a situação de “não eleito” nos resultados consultados.
Dois casos estão ‘sub judice’
Entre os sete candidatos, dois têm uma situação diferente no registro eleitoral. Luis Augusto e Mouracia, ambos do Mobiliza de Pernambuco, aparecem com a indicação “Anulado sub judice” no campo de destinação dos votos.
A expressão significa que a situação da candidatura ainda está sendo analisada pela Justiça. Nesse caso, os votos não são considerados válidos neste momento, mas podem passar a ser contabilizados caso uma decisão judicial reconheça a validade da candidatura.
Nos outros cinco registros, a classificação dos votos aparece como “Válido”.
A indicação sobre a situação dos votos é apresentada em um campo separado daquele que mostra a quantidade de votos. Mesmo nos dois casos de Pernambuco, o total de votos computados aparece como zero.
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