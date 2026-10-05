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Nem os de casa: sete candidatos terminam eleição sem receber votos

Candidatos a deputado estadual em cinco estados não tiveram nenhum voto computado no primeiro turno, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

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Eleitores votando no Colégio Miguel de Cervantes, na zona sul de São Paulo
Eleitores votando no Colégio Miguel de Cervantes, na zona sul de São Paulo ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Sete candidatos a deputado estadual terminaram o primeiro turno das eleições de 2026 com zero votos computados, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os nomes disputaram vagas nas assembleias legislativas de cinco estados: Acre, Goiás, Pará, Pernambuco e Roraima.

Nestes estados em que aparecem os registros, o TSE informa que 100% das seções eleitorais foram totalizadas para o cargo de deputado estadual.

Os sete candidatos que aparecem com nenhum voto computado são:

  • Dr. Pedro Benevides (PRD) — deputado estadual pelo Acre;
  • Renilda Rocha (Solidariedade) — deputada estadual pelo Acre;
  • Raimundo Aguiar (DC) — deputado estadual por Goiás;
  • Luiz Damião (DC) — deputado estadual pelo Pará;
  • Luis Augusto (Mobiliza) — deputado estadual por Pernambuco;
  • Mouracia (Mobiliza) — deputada estadual por Pernambuco;
  • Chagas Enfermeiro (DC) — deputado estadual por Roraima.

Todos aparecem com a situação de “não eleito” nos resultados consultados.

Dois casos estão ‘sub judice’

Entre os sete candidatos, dois têm uma situação diferente no registro eleitoral. Luis Augusto e Mouracia, ambos do Mobiliza de Pernambuco, aparecem com a indicação “Anulado sub judice” no campo de destinação dos votos.

A expressão significa que a situação da candidatura ainda está sendo analisada pela Justiça. Nesse caso, os votos não são considerados válidos neste momento, mas podem passar a ser contabilizados caso uma decisão judicial reconheça a validade da candidatura.

Nos outros cinco registros, a classificação dos votos aparece como “Válido”.

A indicação sobre a situação dos votos é apresentada em um campo separado daquele que mostra a quantidade de votos. Mesmo nos dois casos de Pernambuco, o total de votos computados aparece como zero.

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