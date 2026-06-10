‘Nunca me viu envolvido em escândalos neste país’, diz Caiado

O ex-governador e pré-candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) afirmou na terça-feira (9) que nunca foi visto envolvido em escândalo. A declaração foi dada em entrevista exclusiva à Jovem Pan.

“São 40 anos de vida pública em que não se vê nada que possa macular minha trajetória de vida. Nunca me viu envolvido em escândalo neste país em momento algum”, disse.

Caiado também reiterou que o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), deve “responder ao seu partido e à população brasileira” sobre os pedidos feitos ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, de financiamento do filme “Dark Horse”, que contará a história do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Sobre a polarização no país em torno dos nomes de Flávio e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-governador disse que a situação se atenuará no momento em que a sociedade “passar a comparar candidaturas”. “Nunca foi esse o nosso hábito. De repente, deformou-se totalmente e levou para um lado onde um tem que ser inimigo do outro”, declarou.