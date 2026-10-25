JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Especial 2º Turno das Eleições 2026: Apuração e Resultados em Tempo Real | 16h30 - 22h30
Política

Nunes Marques dá 30 minutos para TRE e PGE se manifestarem sobre extensão da votação

Caso tomada, medida será válida para a Bahia, estado que enfrenta neste domingo (25) uma escassez de ônibus

Jovem Pan

Ministro Kassio Nunes Marques
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nunes Marques Nelson Jr./SCO/STF

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, deu 30 minutos para o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e a Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) se manifestarem antes de decidir sobre a extensão do horário da votação na Bahia, município atingido por problemas no transporte público.

Mais cedo, Nunes Marques não descartou a possibilidade de estender o horário de votação. Questionado por jornalistas sobre o tema, o ministro afirmou que é preciso “se debruçar e detectar qual é o nível de problema que está acontecendo na Bahia, estamos aguardando o relatório“.

A Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV) acionou a Justiça Eleitoral para reclamar da oferta de ônibus em Salvador no dia do segundo turno das eleições. Em petição ao tribunal, o grupo de partidos disse que, às 11h05 deste domingo, vários ônibus ainda permaneciam nas garagens, o que prejudicava o deslocamento de eleitores.

Em decisão assinada às 13h15, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), desembargador Maurício Kertzman Szporer, determinou à Polícia Federal a prisão em flagrante do secretário municipal de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza, que está em Paris neste domingo.

O TRE-BA também determinou a oferta da frota completa após denúncias de que grande parte dos veículos continuava nas garagens, com prejuízo ao deslocamento dos eleitores. O Procon da Bahia identificou 544 ônibus parados em garagens de empresas de transporte público de Salvador.

Assuntos

continue lendo

Kassio Nunes Marques Política Relatórios internacionais reconhecem capacidade da Justiça Eleitoral, diz Nunes Marques Segundo o presidente do TSE, observadores destacam o funcionamento das urnas eletrônicas, os mecanismos de auditoria e a transparência do processo eleitoral
  1. Campanha de Lula aciona STF e pede prorrogação da votação até às 19h Jovem Pan · há 1 minuto
  2. Campanha de Lula pede prisão de secretário de Mobilidade e presidente da SPTrans em SP Estadão Conteúdo · há 34 minutos
  3. Moradores de Salvador organizam caronas solidárias após falta de ônibus Estadão Conteúdo · há 45 minutos
  4. Lula e Flávio pedem prorrogação de horário da eleição em meio à redução de ônibus Jovem Pan · há 52 minutos