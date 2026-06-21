Nunes prevê corte de 20% nas linhas da Transwolff e reestruturação do sistema

Segundo o prefeito da capital paulista, foi analisado que analisado que existe uma sobreposição de linhas e a estimativa é que haja uma redução de 20% da estrutura da empresa

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), informou neste domingo (21) que prevê uma diminuição das linhas da TransWolff na capital. Segundo ele, foi analisado que existe uma sobreposição de linhas e a estimativa é que haja uma redução de 20% da estrutura da empresa com a nova licitação que será lançada em breve.

“Vamos fazer uma licitação em dois lotes e cada um deve ter em torno de 350 a 400 ônibus. Não teremos mais os 1.200 ônibus, todos da TransWolf, porque a gente vai cancelar a sobreposição”, disse o mandatário, acrescentando que haverá uma readequaação das linhas fazendo com que o principal objetivo de todo o processo seja o atendimento da população, para que as pessoas possam ter um bom transporte.

“Estou obstinado a melhorar o transporte e a fazer o que for melhor para a população e para o sistema de transporte coletivo”. disse Nunes. O prefeito destacou que conversou com o secretário Celso e o presidente da SPTrans (São Paulo Transporte), que hoje é responsável pela TransWolff, para fazer adequações com relação a sobreposição de linhas.

O edital, entretanto, que deve ser apresentado em breve trazendo essas alterações, tem que passar pelo Tribunal de Contas do Município (TCM).

De acordo com Celso Caldeira, secretário municipal de mobilidade e transporte, estudos ainda estão sendo analisados, porém a redução deve ser 20% das 111 linhas da Transwolff. “Estamos fazendo a reorganização, isso significa a racionalização de todo o sistema, a gente tem em princípio um estudo que demonstra que pelo menos 20% das linhas serão cortadas ou canceladas, mas isso não é definitivo ainda, o estudo está em andamento para apresentar para o prefeito, para que ele aprove e a gente tenha continuidade ao edital”, disse o secretário.

A Transwolff está sendo operada pela SPTrans desde abril de 2024, quando alvo da operação Fim da Linha, do Ministério de São Paulo, que resultou na prisão de 18 diretores por supostas ligações com o crime organizado e lavagem de dinheiro. A operação revelou indícios de que os diretores empresas tinham vínculos com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). As linhas operadas por Transwolff e UPBus transportam aproximadamente 650 mil passageiros diariamente, e em 2023, as duas empresas receberam R$ 800 milhões da prefeitura.