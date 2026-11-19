Medida estabelece as regras para a transição dos modelos de trabalho e acontecerá de forma gradual

O presidente Lula (PT) assinou na manhã desta quinta-feira (19) o decreto que regulamenta a implementação da escala 5×2 no mercado de trabalho brasileiro. A medida estabelece as regras para a transição do modelo 6×1, com seis dias de trabalho e um de descanso, para uma jornada de cinco dias de trabalho e dois de repouso semanal remunerado, sem redução salarial.

A regulamentação estabelece os critérios para o cálculo do salário-hora e prevê que a redução da jornada semanal ocorra em duas etapas. A partir de 16 de dezembro, o limite será de 42 horas semanais. Já em 16 de dezembro de 2027, a carga horária passará para 40 horas semanais, conforme previsto na Emenda Constitucional nº 141/2026.

De acordo com o governo federal, a mudança deverá alcançar 36,5 milhões de trabalhadores. Desse total, 14,8 milhões atualmente cumprem a escala 6×1. Outros 21,7 milhões já trabalham no regime 5×2, mas com jornadas de 44 horas semanais, e também serão beneficiados pela redução gradual da carga horária.

A aplicação da jornada de 42 horas semanais também foi objeto de uma decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em decisão liminar, o magistrado autorizou que a carga horária seja distribuída em cinco dias de trabalho, na escala 5×2, com expedientes diários de até 8 horas e 24 minutos.

Com o entendimento, os 24 minutos que ultrapassam as oito horas diárias não serão considerados horas extras e, portanto, não haverá incidência do adicional correspondente. A interpretação permite que as empresas organizem a jornada semanal de 42 horas em cinco dias, mantendo dois dias de descanso remunerado.

Aprovação no Senado

No dia 14 de outubro, o Senado aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019, que reduz a jornada máxima de trabalho no Brasil para 40 horas semanais, sem redução salarial.

A PEC foi apreciada em dois turnos. Houve quorum de 77 senadores. Em ambos os turnos, o placar foi de 75 votos a favor e um contra.

‘Humanizar o trabalho’

Após assinar o decreto, Lula fez um pronunciamento sobre o significado da transição. Ainda com problema na voz, o presidente disse que a redução representa uma tentativa de humanizar o trabalho.

O que nós estamos tentando fazer aqui é humanizar o mundo do trabalho Lula

Na terça-feira (17), Lula se reuniu com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, para finalizar os últimos detalhes do decreto. Em fala com jornalistas logo após o encontro, o líder da pasta informou que o presidente pediu ajustes, mas evitou comentar quais.

Marinho limitou-se a dizer que o decreto “vai consolidar o debate feito com o povo brasileiro”. Além de Lula e do ministro, participou da reunião o ministro da Secretaria Geral da Presidência, Guilherme Boulos.

O decreto atribui ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) a responsabilidade de editar normas complementares sobre o repouso semanal e as particularidades dos regimes especiais de trabalho.

Negociação coletiva

A regulamentação mantém a possibilidade de negociação coletiva para estabelecer regras específicas para determinadas categorias profissionais. Os acordos deverão respeitar os limites constitucionais e as condições estabelecidas pelo decreto.

Segundo o governo, o MTE está finalizando as normas complementares e deverá começar a publicar, a partir de segunda-feira (23), portarias voltadas às categorias com regimes especiais de trabalho. A elaboração das regras ocorre em diálogo com representantes dos setores produtivos e dos trabalhadores.

O ministério também informou que realizou reuniões com representantes de diferentes segmentos da economia para esclarecer dúvidas e orientar sobre a aplicação da nova legislação.

A implementação do fim da escala 6×1 foi uma das promessas de campanha de Lula. A mudança foi estabelecida pela Emenda Constitucional nº 141/2026, aprovada pelo Congresso Nacional.