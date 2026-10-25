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Onde votar hoje? Veja como consultar seu local e seção eleitoral

Informação pode ser conferida no e-Título ou pelos serviços digitais da Justiça Eleitoral antes de sair de casa

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Onde votar hoje? Veja como consultar seu local e seção eleitoral
Aplicativo e-Título Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Quem ainda não sabe onde votar neste domingo pode consultar o endereço da seção pelo e-Título ou pelos canais de autoatendimento da Justiça Eleitoral.

A consulta mostra zona, seção e local de votação. Eleitores habilitados para voto em trânsito ou transferência temporária devem ter atenção especial ao endereço definido.

A votação ocorre das 8h às 17h pelo horário de Brasília.

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