Onde votar hoje? Veja como consultar seu local e seção eleitoral

Informação pode ser conferida no e-Título ou pelos serviços digitais da Justiça Eleitoral antes de sair de casa

Quem ainda não sabe onde votar neste domingo pode consultar o endereço da seção pelo e-Título ou pelos canais de autoatendimento da Justiça Eleitoral.

A consulta mostra zona, seção e local de votação. Eleitores habilitados para voto em trânsito ou transferência temporária devem ter atenção especial ao endereço definido.

A votação ocorre das 8h às 17h pelo horário de Brasília.