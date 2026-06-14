Pacheco fará ponte entre Lula e Alcolumbre em meio a tensão

Senador é apontado como interlocutor capaz de aproximar governo e Congresso após divergências sobre pautas de alto impacto fiscal

Pacheco atuará como ponte entre Lula e Alcolumbre em meio a tensão

A relação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), continua marcada por desgastes políticos. Entre os principais pontos de atrito estão a tramitação de propostas consideradas prioritárias pelo governo e a aprovação de medidas que, segundo estimativas do Executivo, podem gerar impacto bilionário nas contas públicas.

Nesse cenário, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) surge como um possível articulador para restabelecer o diálogo entre as partes. Com bom trânsito tanto no Palácio do Planalto quanto na cúpula do Congresso, o parlamentar é visto por aliados como uma figura capaz de atuar na mediação de temas sensíveis.

Pacheco também é cotado para relatar a proposta que trata do fim da escala 6×1 no Senado, matéria que aguarda avanço na Casa após aprovação na Câmara dos Deputados.

Embora tenha afirmado que não pretende disputar o governo de Minas Gerais em 2026 e que planeja encerrar sua trajetória política ao término do mandato, em 2027, o senador segue desempenhando papel relevante nas articulações políticas em Brasília.

Nos bastidores, aliados avaliam que sua capacidade de diálogo pode ser decisiva para reduzir as tensões entre o governo federal e a liderança do Congresso em um período marcado por debates de forte impacto político e fiscal.

Assista à reportagem completa