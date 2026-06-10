Paraná Pesquisas: Moro lidera cenários de 1º turno na disputa pelo governo do PR

Levantamento divulgado nesta quarta-feira (10) indica que o senador do PL tem 42,3% e 47,3% das intenções de voto; Requião Filho (PDT) aparece na segunda posição

O levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira (10) mostra que o senador Sergio Moro (PL) lidera as intenções de voto nos dois cenários estimulados apresentados aos eleitores. No primeiro cenário, Moro aparece com 42,3% e, no segundo, atinge 47,3%.

No cenário 1 da pesquisa, atrás de Moro (42,3%) estão Requião Filho (PDT), com 19,9%; Rafael Greca (MDB), com 13,9%; e Sandro Alex (PSD), com 10,7%. Os candidatos Tony Garcia (DC; 1,4%) e Luiz França (Missão; 0,9%) completam a lista. Brancos, nulos ou nenhum somam 6,8%, enquanto 4,1% não souberam ou não opinaram.

Já no segundo cenário, sem a presença de Rafael Greca, Sergio Moro mantém a liderança com 47,3%, seguido por Requião Filho (23,5%) e Sandro Alex (12,8%). Tony Garcia aparece com 1,9% e Luiz França com 1,5%. Nesse quadro, 7,5% votariam em branco ou nulo e 5,4% não souberam responder.

A pesquisa também consultou os eleitores sobre a percepção de quem vencerá a eleição, independentemente do voto pessoal. Para 47,9% dos paranaenses, Sergio Moro será o próximo governador. Requião Filho foi citado por 14,8%, Rafael Greca por 12,3% e Sandro Alex por 8,2%. Luiz França e Tony Garcia aparecem com 0,9% cada.

Metodologia

A pesquisa ouviu 1.500 eleitores em 56 municípios do estado do Paraná entre os dias 07 e 09 de junho. A margem de erro estimada é de aproximadamente 2,6 pontos percentuais, com um grau de confiança de 95,0%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º PR-06978/2026.