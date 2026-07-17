Patrus aceita convite de Lula e será anunciado como candidato ao governo de MG

O ex-ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias, aceitou o convite do PT e será lançado na próxima segunda-feira (20), às 16h, como candidato a governador de Minas Gerais pelo partido. O comando da sigla no Estado marcou uma reunião com as bancadas de deputados estaduais e federais mineiros e uma coletiva para anunciar o nome do deputado federal e ex-prefeito de Belo Horizonte.

A definição do nome de Patrus Ananias se deu após uma conversa realizada por ele nesta quinta-feira (16), com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Brasília. Outra conversa anterior, entre a bancada do partido e o presidente, já havia deliberado pela candidatura própria. Inicialmente, a preferência era por Marília Campos, ex-prefeita de Contagem, que insistiu e manteve sua candidatura como senadora por Contagem.

O nome de Patrus ganhou força na última semana. Como mostrou a coluna de Vera Rosa no Estadão, Lula já tinha dito antes a ele que precisava dele “para Minas voltar a ser o que era”. Com esse apelo em tom emocional, o deputado abriu mão de uma reeleição praticamente certa à Câmara dos Deputados.

Antes de decidir por uma candidatura própria, o PT esperou por meses uma definição do senador Rodrigo Pacheco (PSB). O ex-presidente do Senado, contudo, preferiu não disputar e encerrar a vida pública. Agora, a sigla será buscada para compor a chapa.

Em nota, embora não tenha oficializado o nome de Patrus como candidato, o PT-MG confirmou a reunião dele com o presidente.

“O encontro abordou o cenário político atual e projetos estratégicos para o desenvolvimento do estado. Entre os temas debatidos estavam a ampliação e o fortalecimento de projetos da educação em Minas e a solução para a dívida do Estado”, diz o PT-MG.

A sigla afirmou também que eles trataram da “sanção do projeto aprovado pelo congresso nacional que transforma o Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) MG e CEFET RJ em universidades tecnológicas”.

Segundo o PT mineiro, “a conversa foi considerada muito positiva e reforçou o compromisso com a construção de um projeto que esteja de acordo com as necessidades da população e com o desenvolvimento do Estado”.

O PT diz que “as definições sobre uma possível candidatura ao Governo de Minas serão comunicadas oficialmente pelo partido no momento oportuno”.