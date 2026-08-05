PDT aceita suplências ao Senado em SP após ligação de Lula para Lupi
O PDT aceitou as duas segundas suplências ao Senado por São Paulo após semanas de negociações com interlocutores e o comando da campanha de Fernando Haddad. A decisão foi tomada no começo da tarde desta quarta-feira (5), após uma ligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o presidente da legenda, Carlos Lupi.
Com o acordo, Marcelo Barbieri integrará a segunda suplência da chapa de Simone Tebet, enquanto Antônio Neto ocupará a segunda suplência de Marina Silva.
O partido ameaçava lançar um candidato próprio ao Senado por não se sentir prestigiado na composição da chapa majoritária da esquerda em São Paulo.
Antes, o PDT cobrava a vaga de vice de Haddad na composição, mas recuou após uma articulação conduzida por Lula com o PSB.