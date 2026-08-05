PDT aceita suplências ao Senado em SP após ligação de Lula para Lupi

Partido desistiu de lançar candidato próprio e integrará chapas de Tebet e Marina Silva; negociações duraram semanas

DF - ELEIÇÕES 2026/PDT/CONVENÇÃO/LULA - POLÍTICA - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa ao lado de lideranças de todo o país do Partido Democrático Trabalhista (PDT), incluindo o presidente da legenda, Carlos Lupi, da Convenção Nacional do PDT, nesta segunda-feira 20, na sede nacional do partido em Brasília (DF). 20/07/2026 - Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

O PDT aceitou as duas segundas suplências ao Senado por São Paulo após semanas de negociações com interlocutores e o comando da campanha de Fernando Haddad. A decisão foi tomada no começo da tarde desta quarta-feira (5), após uma ligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o presidente da legenda, Carlos Lupi.

Com o acordo, Marcelo Barbieri integrará a segunda suplência da chapa de Simone Tebet, enquanto Antônio Neto ocupará a segunda suplência de Marina Silva.

O partido ameaçava lançar um candidato próprio ao Senado por não se sentir prestigiado na composição da chapa majoritária da esquerda em São Paulo.

Antes, o PDT cobrava a vaga de vice de Haddad na composição, mas recuou após uma articulação conduzida por Lula com o PSB.