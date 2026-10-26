Pesquisas eleitorais x urnas: o que mudou no segundo turno de 2026?

Quatro institutos apontaram vantagem numérica para Flávio na véspera, mas todos registraram empate técnico; Lula venceu com 51,79% dos válidos

As quatro pesquisas divulgadas no sábado (24), véspera do segundo turno presidencial, apresentaram Flávio Bolsonaro (PL) numericamente à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos votos válidos. O resultado das urnas foi inverso: o petista venceu no domingo (25) com 51,79%, ante 48,21% do senador.

Os levantamentos da Gerp, Datafolha, Atlas/Bloomberg e BTG/Nexus indicavam empate técnico, consideradas as respectivas margens de erro. Por isso, não apontavam uma vantagem estatisticamente consolidada do candidato do PL. A comparação com o resultado efetivo exige considerar tanto o percentual publicado quanto os métodos e períodos de realização de cada pesquisa.

O que diziam as quatro pesquisas

A Gerp registrou 52% para Flávio e 48% para Lula nos votos válidos. O instituto entrevistou 2.400 pessoas por telefone entre 22 e 24 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais e confiança de 95,55%. O registro eleitoral foi BR-09327/2026.

O Datafolha apontou 51% a 49%, com 4.050 entrevistas realizadas em 23 e 24 de outubro, margem de dois pontos e confiança de 95% (BR-09540/2026). A Atlas/Bloomberg apresentou 50,8% a 49,2%, após ouvir 4.990 pessoas entre os dias 18 e 23, com margem de um ponto e confiança de 95% (BR-06380/2026).

Já o levantamento BTG/Nexus indicava 50,5% para Flávio e 49,5% para Lula. Foram 2.000 entrevistas telefônicas em 23 e 24 de outubro, com margem de erro de 2,2 pontos e confiança de 95%; registro BR-08234/2026.

O que efetivamente aconteceu nas urnas

Com a apuração concluída, Lula recebeu 64.256.232 votos e Flávio, 59.826.041. A vantagem do presidente foi de 4.430.191 votos. O resultado final não coincidiu com a ordem numérica das pesquisas da véspera, mas os quatro estudos haviam classificado a disputa como tecnicamente empatada.

O presidente também reverteu a liderança de Flávio no primeiro turno. Em 4 de outubro, Lula estava 2.224.965 votos atrás do senador. No segundo, cresceu mais de dez milhões de votos, enquanto o comparecimento aumentou e a quantidade de brancos e nulos caiu.

A reportagem da Jovem Pan com as quatro pesquisas da véspera reúne as metodologias completas. A comparação não permite, por si só, determinar por que o resultado diferiu dos números pontuais levantados antes da votação.